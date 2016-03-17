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وفد ماليزى يزور مصر أبريل المقبل لإقامة مصنع لإنتاج 100 ألف سيارة سنويا

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وفد ماليزى يزور مصر أبريل المقبل لإقامة مصنع لإنتاج 100 ألف سيارة سنويا وفد ماليزى يزور مصر أبريل المقبل لإقامة مصنع لإنتاج 100 ألف سيارة سنويا
صرح السفير صلاح الوسيمى سفير فى ماليزيا بأن مجموعة ماليزية عملاقة لصناعة السيارات (بروتون)، قررت إيفاد فريق فنى ضخم من المتخصصين إلى القاهرة مطلع شهر أبريل المقبل، بهدف عقد لقاءات مع ممثلى الصناعات المغذية واستكمال البيانات والمعلومات اللازمة للانتهاء من وضع الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع عملاق لتصنيع سيارات الشركة فى مصر على نطاق واسع يبدأ بنحو 100 ألف سيارة سنويا.

وقال السفير الوسيمى، فى تصريحات صحفية، أن رؤية الشركة للاستثمار فى مصر، من خلال فتح خط إنتاج لسياراتها، تقوم على تعظيم نسبة المكون المحلى المصرى لأكثر من 40%، بحيث يتم العمل على التصنيع وليس التجميع فقط وصولا إلى "المساعدة فى إنتاج سيارة مصرية"، كما تهدف بروتون إلى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كبوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية والدول المحيطة.

وأشار الوسيمى إلى أنه كان قد التقى مع الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزى الأسبق ورئيس مجموعة بروتون وكبار مسئولى الشركة الذين بادروا بطلب تصنيع نموذجين من نماذج سيارات الشركة المعروفة فى مصر، مشيرا إلى أن وفدا من الشركة الماليزية قام بزيارة تمهيدية للقاهرة شهر فبراير الماضى وعقد مقابلات مع المسئولين المعنيين لبحث رغبتهم فى الاستثمار بمصر بمجال تصنيع وتصدير السيارات، كما تفقدوا عددا من خطوط إنتاج السيارات فى مصر.


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