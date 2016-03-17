لو عايز تخس.. دراسة أمريكية بتقولك ازعج نفسك واسمع صوت مضغك للأكل

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن طريقة جديدة لإنقاص الوزن، وهى الاستماع لصوت مضغك للطعام، ووجد الباحثون أن تناول الأكل أثناء مشاهدة التليفزيون أو الاستماع للموسيقى يكون له تأثير كبير ويؤدى إلى تناول الطعام بكميات كبيرة.

ومن جانبه قال الدكتور ريان إلدير - أستاذ مساعد للتسويق بجامعة بريجهام يونج فى الولايات المتحدة - إن التركيز على صوت مضغ الطعام يمكن أن يقلل من استهلاك الأكل، كما أثبتت التجارب أن الأشخاص يأكلون أقل عندما يستمعون لأصوات مضغهم للطعام المزعجة.

وتابع الدكتور ريان أن الدراسة التى أجريت على الكثير من المشاركين أكدت أنه أثناء الاستماع للموسيقى بصوت عال أو مشاهدتهم للتليفزيون لم يكونوا منزعجين من صوت مضغهم للطعام، وبذلك يتناولون الكثير من كميات الطعام التى تسبب زيادة مفرطة فى الوزن.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين استمعوا لصوت مضغهم أثناء تناولهم للطعام كانوا أقلا تناولا لكميات الطعام، مقارنة بالأشخاص الذين يأكلون أثناء مشاهدتهم للتليفزيون أو الاستماع للموسيقى والذين كانوا أكثر استهلاكا للطعام والكثير من المعجنات.

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