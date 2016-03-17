اليوم.. وزير التعليم يلتقى مجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية

يلتقى الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، المكتب التنفيذى لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

يدور اللقاء حول دور القيادت الطلابية فى دعم العملية التعليمية، كما يلتقى أعضاء المكتب مع الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، لمناقشة عدة موضوعات من أهمها شكل الكتاب المدرسى، أهم المشكلات التى تواجه الطلاب فى الكتاب المدرسى، ومقترحات أعضاء، وتوصيات أعضاء مجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس.

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