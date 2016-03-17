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رئيس الوزراء يلتقى اليوم رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب

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رئيس الوزراء يلتقى اليوم رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب رئيس الوزراء يلتقى اليوم رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب
يلتقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب لعرض برنامج عليهم والاستماع لمطالب أهالى دائرتهم.

يتناول اللقاء الذى يحضره عدد كبير من كبار الشخصيات، بينهم سامح سيف اليزل رئيس ائتلاف دعم ، ونائبه أسامة هيكل، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، عرضا لأهم الجهود التى تقوم بها الحكومة فى شتى القطاعات.

يأتى هذا اللقاء فى إطار سلسلة اللقاءات التى بدأها رئيس مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع والتقى خلالها أعضاء بمجلس النواب عن 20 محافظة.


>- "المصرى الديمقراطى": سنناقش ملف التعديل الوزارى خلال لقائنا برئيس الحكومة

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