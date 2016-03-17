إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

أصيب 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمدينة المنيا بسبب خلافات الجيرة، وقد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ عن وجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية كفر المنصورة.

وبتشكيل فريق بحث جنائى بإشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية وانتقال الرائد عمرو حسن رئيس مباحث البندر تبين حدوثها بين كل من "طرف أول "محمد. ر"، 31 سنة عامل مصاب بجرح باليد اليمنى و"محمود.ر"، 35 سنة عامل مصاب بجرح باليد والقدم اليسرى و"رمضان.م" ،54 سنة عامل.

وطرف ثان "محمد. ج "، 20 سنة طالب بكلية الآداب مصاب بجرح بالساق اليسرى وكدمات بالذراعين و"جمال. س"، 59سنة مدرس مصاب بكدمات بالكتف الأيسر و"حمادة. م"، 33 سنة مدرس و"خالد.ا"، 42 سنة مدرس هارب.

وتبين من التحريات الأولية حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على الآخر بإطلاق أعيرة نارية محدثين ما بهم من إصابات.

فى وق لاحق وردت إشارة من مستشفى المنيا العام والجامعى تفيد وصول كل من "بسمة.س "، 32سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش بالذراع الأيمن والوجه والبطن و"محمد.ش "، 19سنة عامل مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن و"حامد. ا"، 18سنة عاطل مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن و"ريان.م"، 3سنوات طفل مصاب برش خرطوش بالطرف السفلى واشتباه فى الأوعية الدموية والذى تصادف مرورهم عرضا أثناء المشاجرة بسؤالهم لم يتهموا أحدا بإحداث إصابتهم جميعهم مقيمون بذات الناحية.

تم ضبط طرفى المشاجرة عدا الرابع من الطرف الثانى والسلاح المستخدم فى الواقعة فرد خرطوش محلى الصنع بحوزة الثانى من الطرف الأول، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

- تأجيل محاكمة 96 من عناصر الإخوان بالمنيا لجلسة 23 مارس لمناقشة الشهود