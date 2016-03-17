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ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص ومواد مخدرة بحوزة متهمين بالمنيا

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ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص ومواد مخدرة بحوزة متهمين بالمنيا ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص ومواد مخدرة بحوزة متهمين بالمنيا
شنت مديرية أمن المنيا اليوم حملة أمنية مكبره لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة الغير مرخصة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الحملة من ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين عبارة عن 3 بندقية آلية و2 مسدس و2 بندقية خرطوش و6 فرد محلى الصنع بالإضافة إلى 47 طلقة متنوعة فيما تم ضبط كل من "محمد. م" 30 سنة فلاحوبحوزته لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر تزن 1 كيلو جرام، "محمد. ع " 22 سنة عامل وبحوزته 115 قرص لعقار التامول، "على. ن " 19 سنة بائع دواجن وبحوزته 12 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 150 جرام، " محمود. ع" 32 سنة بائع وبحوزته 6 قطع لجوهر الحشيش المخدر تزن 60 جرام.

فيما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 11 متهما هاربين من قضايا جنائية، منها إتلاف محولات كهرباء وقتل وحيازة سلاح وذخيرة وشروع فى القتل وإحداث عاهة وتزوير وخطف واستعمال قوة وعنف وحيازة سلاح بمراكز المنيا.

كما تم تحرير 2082 مخالفة مروية عبارة عن 28 دراجة بخارية و 5 سيارات و 812 مخالفة دراجة بخارية و 1236 مخالفة سيارات .


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