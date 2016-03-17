وكيل البرلمان: اللجان المعنية ستنظم جلسات حوار حول قانون الشرطة

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون الشرطة سيتم إرساله للجنة النوعية المنوطة باختصاص النظر إليه فور تشكيلها، لافتاً إلى أن اللجان المعنية بالقانون ستنظم جلسات حوار مجتمعى مع كافة الأطياف وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لحسم الموقف تجاهه بشكل نهائى.

وأضاف وهدان لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب ليس دوره إرسال قانون الشرطة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بل هو دور يعود لوزارة الداخلية لتحدد إرساله من عدمه.

ويذكر أن الحكومة كانت قد أرسلت نص مشروع قانون الشرطة لمجلس الدولة بعد التعديلات التى أجرتها وزارة الداخلية عليه بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للتصدى لتجاوزات أمناء الشرطة بعد حادثة مقتل سائق توك توك على يد أمين شرطة بمنطقة الدرب الأحمر.

- ننفرد بنشر النص الكامل لتعديلات "الشرطة" قبل ساعات من إرساله لـ"النواب"

>

- برلمانيون يتحدون للإشادة بتعديلات قانون الشرطة تحت شعار "يعيد الثقة بين الداخلية والشعب مرة أخرى".. أشرف عزيز: يمتص حالة الاحتقان الموجودة فى الشارع.. ممدوح مقلد: يضع الجميع تحت طائلة القانون

>