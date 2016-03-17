أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور."البحر بالألوان" مبادرة شبابية بمدن السواحل لطلاء المنازل الأثرية

Google+ Print
بالصور."البحر بالألوان" مبادرة شبابية بمدن السواحل لطلاء المنازل الأثرية بالصور."البحر بالألوان" مبادرة شبابية بمدن السواحل لطلاء المنازل الأثرية
نظم مجموعة من شباب مدينة القصير، مبادرة تحمل مسمى "البحر بالألوان" هدفها طلاء منازل مدينة القصير الأثرية بالألوان المختلفة.

ويبلغ عدد الشباب المتطوعين للحملة 30 شاب وفتاة، بدأوا مبادرتهم بإطلاق هشتاج على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعنوان "# البحر - بالألوان"، والتابعين لمؤسسة اتجاه الاستشارية للشباب والتنمية.

بدأ الشباب الحمل بطلاء المنازل الأثرية بشارع السقيفة، وعلقوا فوانيس نحاسية ولوحات وعملوا معرض صور لمدينة القصير ووضعوا عدة شتلات زراعية بالشوارع، على أن يصبح الشارع بعد انتهاء العمل به أشبه بشارع المعز بالقاهرة.

ومن جانبه، قال مصطفى سباق أحد المشاركين فى المبادرة، أن الهدف منها هو تجميل شوارع مدينة القصير القديمة فى محاولة لإبراز الصورة الجمالية فيها للحفاظ على التراث وعودته مرة أخرى لطبيعته.
>وأضاف سباق لـ"اليوم السابع"، أن تلك المبادرة ليست هى النهاية، وهناك عدة مشروعات أخرى سوف يتم تدشينها على أرض مدينة القصير الأثرية القديمة لتكون جاذبه للسياح ليتعرفوا على أثرية وحضارة مدينة القصير.

شباب القصير يدهنون حوائط المنازل (1)

شباب القصير يدهنون حوائط المنازل (2)

شباب القصير يدهنون حوائط المنازل (3)

شباب القصير يدهنون حوائط المنازل (4)

شباب القصير يدهنون حوائط المنازل (5)

شباب القصير يدهنون حوائط المنازل (6)

- تركيب محول كهرباء جديد بدلا من آخر انفجر بمنطقة أبو النصر فى مدينة القصير
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365