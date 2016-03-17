بالصور."البحر بالألوان" مبادرة شبابية بمدن السواحل لطلاء المنازل الأثرية

نظم مجموعة من شباب مدينة القصير، مبادرة تحمل مسمى "البحر بالألوان" هدفها طلاء منازل مدينة القصير الأثرية بالألوان المختلفة.

ويبلغ عدد الشباب المتطوعين للحملة 30 شاب وفتاة، بدأوا مبادرتهم بإطلاق هشتاج على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعنوان "# البحر - بالألوان"، والتابعين لمؤسسة اتجاه الاستشارية للشباب والتنمية.

بدأ الشباب الحمل بطلاء المنازل الأثرية بشارع السقيفة، وعلقوا فوانيس نحاسية ولوحات وعملوا معرض صور لمدينة القصير ووضعوا عدة شتلات زراعية بالشوارع، على أن يصبح الشارع بعد انتهاء العمل به أشبه بشارع المعز بالقاهرة.

ومن جانبه، قال مصطفى سباق أحد المشاركين فى المبادرة، أن الهدف منها هو تجميل شوارع مدينة القصير القديمة فى محاولة لإبراز الصورة الجمالية فيها للحفاظ على التراث وعودته مرة أخرى لطبيعته.

>وأضاف سباق لـ"اليوم السابع"، أن تلك المبادرة ليست هى النهاية، وهناك عدة مشروعات أخرى سوف يتم تدشينها على أرض مدينة القصير الأثرية القديمة لتكون جاذبه للسياح ليتعرفوا على أثرية وحضارة مدينة القصير.

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