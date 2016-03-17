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"الكهرباء":البنك المركزى يدعم حملة ترشيد الاستهلاك بـ50 مليون جنيه

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"الكهرباء":البنك المركزى يدعم حملة ترشيد الاستهلاك بـ50 مليون جنيه "الكهرباء":البنك المركزى يدعم حملة ترشيد الاستهلاك بـ50 مليون جنيه
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن طارق عامر محافظ البنك المركزى وافق على تحمل تكاليف الحملة التى ستطلقها الوزارة خلال الأيام القادمة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة ستتضمن جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لمخاطبة جميع الفئات لتوعيتهم بطرق ترشيد الاستهلاك السليمة، لافتاً إلى أن الحملة ستتضمن أيضاً إعلانات تلفزيونية من خلال شخصيات كرتونية أو حقيقية تجسد الطرق السليمة للترشيد.

وأوضح المصدر، أن هناك ما يقرب من 5 شركات متخصصة فى مجال الحمالات التلفزيونية والإعلامية قدمت عروضها للوزارة لتصميم الحملة، موضحاً أن الوزارة لم تحسم بعد الشركة المنفذة للحملة حتى الآن لحين فحص العروض من النواحى المالية.

وأشار المصدر إلى أن نجاح هذه الحملة واستجابة المواطنين وترشيدهم للاستهلاك خلال أوقات الذروة فى فترة الصيف ستوفر ملايين الجنيهات للدولة، وعلى رأسها تكلفة الوقود المستخدم فى توليد الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الحملة بناءاً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوازى مع التوسع فى الاعتماد على اللمبات الليد.


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