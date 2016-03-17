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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 15

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الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 15 الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 15
يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة وعلى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فى البحرين من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


>الصغرى العظمى القاهرة 15 23 الإسكندرية 14 20 مطروح 10 19 بورسعيد 14 20 دمياط 14 20 بلطيم 15 20 الإسماعيلية 13 23 السويس 14 24 العريش 11 19 نخل 10 21 طابا 12 22 الطور 15 25 مرسى علم 17 26 الغردقة 16 25 شرم الشيخ 17 25 رفح 14 19 كاترين 6 16 سيوة 9 23 المنيا 10 24 الفيوم 14 24 رأس سدر 14 24 أبوسمبل 16 27 وسط الدلتا 13 23 أسيوط 10 25 سوهاج 16 26 الأقصر 12 26 أسوان 15 27 شلاتين 19 25 حلايب 21 23 الوادى الجديد 10 27 قنا 12 26 نويبع 16 24 السلوم 10 20

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