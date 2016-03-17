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المفتى يشارك اليوم بمؤتمر "القيم الروحية فى التصدى للتطرف والإرهاب" بالهند

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المفتى يشارك اليوم بمؤتمر "القيم الروحية فى التصدى للتطرف والإرهاب" بالهند المفتى يشارك اليوم بمؤتمر "القيم الروحية فى التصدى للتطرف والإرهاب" بالهند
يشارك الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، اليوم الخميس، فى فعاليات مؤتمر "دور القيم الروحية فى التصدى للتطرف والإرهاب"، المنعقد فى العاصمة الهندية نيودلهى.

وتوجه أمس المفتى إلى العاصمة الهندية نيودلهى فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام يلتقى خلالها ناريندرا مودى - رئيس الوزراء الهندى - على هامش مشاركته فى المؤتمر.

ومن المقرر أن تشمل زيارة مفتى الجمهورية مباحثات مع السيد حامد أنصارى - نائب رئيس الجمهورية الهندى - والدكتورة نجمة هبة الله - وزيرة شئون الأقليات - بالإضافة إلى إلقاء فضيلته الكلمة الرئيسية فى المؤتمر الذى يحضره أكثر من ألفى عالم حول العالم.


>- المفتى يتوجه إلى الهند في زيارة رسمية ويلتقي رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية
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