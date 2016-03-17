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5 طرق لتجنب رائحة الملابس “المكمكمة” الرائحة الكريهة ، وتجعلي ملابسك لها رائحة منعشة

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5 طرق لتجنب رائحة الملابس “المكمكمة” الرائحة الكريهة ، وتجعلي ملابسك لها رائحة منعشة 5 طرق لتجنب رائحة الملابس “المكمكمة” الرائحة الكريهة ، وتجعلي ملابسك لها رائحة منعشة

بعض ربات البيوت تواجههم بعض المشاكل ، في تنظيف الملابس ومن أهم هذه المشاكل ، هي رائحة الملابس الكريهة ، أو ما يطلق عليها رائحة الملابس “المكمكمة”.

رائحة الملابس المكمكمة

وهذه الرائحة المكمكمة تنتج عن تراكم الملابس بعد غسلها ، في الغسالة وهي مبللة فوق بعضها البعض ، أو تركها خارج الغسالة في وعاء بلاستيك لنشرها في وقت آخر ، مما يؤدي ذلك لاكتساب الغسيل رائحة مكروهة وغير مستحبة .

فقد جاءنا إليك ببعض من الطرق والقواعد للتخلص من هذه الرائحة التي تكون بالملابس ، والتي تقدمها خبيرة ودكتورة في التدبير المنزلي “دعاء عاشور” وهذه الخطوات هي :-

الخطوة الأولى : لابد من الحرص على عدم وصول رطوبة الجو ، داخل دولاب الملابس.

الخطوة الثانية : لابد من القيام بتهوية دولاب الملابس ، كلما يوم على الأقل ربع ساعة يوميًا .

الخطوة الثالثة : لابد أن تحرصي على تجفيف الملابس جيداً في الهواء الطلق ، وأن تبتعدي عن تجفيفها داخل المنزل.

الخطوة الرابعة : يتم وضع فنجان من الخل ، والقيام بتشغيل غسالتك لمدة 20 دقيقة على الأقل ، لكي تتخلصي من أي روائح كريهة من الملابس.

الخطوة الخامسة : ولكي يكون ملابسك لها رائحة جيدة ، لا تقومي بتطبيق وطوي الملابس وهي مبللة ويمكنك وضع مسحوق عطري أو صابونة لها رائحة بين ملابسك.
ويمكن وضع أعواد من القرفة أو الزهور المجففة ، بين الملابس في الدولاب لتكتسب الملابس رائحة عطرة  جيدة.

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