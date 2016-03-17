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ماذا يفعل بك تناول كوب من الماء يوميا علي الريق

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ماذا يفعل بك تناول كوب من الماء يوميا علي الريق ماذا يفعل بك تناول كوب من الماء يوميا علي الريق

يتعرض الإنسان طوال حياته للعديد من المتاعب الصحية والنفسية والتي قد تؤثر سلبيا علي حياته وعلي نشاطه وعلي عمله نظرا لفقدانه التركيز والنشاط مما يعرضه إلي الكثير من المشاكل .تلك المتاعب الصحية قد يعجز الطب عن حلها وتفقد العقاقير الطبية والمسكنات قدرتها علي حل تلك المتاعب والمشاكل الصحية وقد تأتي بنتيجة ولكن علي المدي البعيد تتسبب في إحداث أعراض سلبية وتؤثر سلبيا علي صحة الإنسان

علي الجانب الآخر قد يكون هناك الحل للكثير من المتاعب والمشاكل الصحية للإنسان وبدون أن يتسبب في إحداث أي ضرر أو مخاطر لصحة الإنسان ذلك الحل هو تناول كوب من الماء علي الريق الذي إكتشف العلماء فائدته العظيمة لصحة الإنسان وما يفعله التناول المستمر لكوب من الماء علي الريق يوميا

فكثيرا ما يعاني الكثير منا من مشاكل بالجهاز الهضمي والتي منها الحموضة وعسر الهضم والإمساك وكل تلك المشاكل يقوم بحلها جميعا تناول كوب من الماء يوميا علي الريق فهو يعمل علي تحسين مستوي الجهاز الهضمي والقضاء علي مشاكله المزعجة

كما أن المداومة علي تناول كوب من الماء علي الريق يجعل الفوائد تزيد بنسبة أكبر حيث يعمل ذلك علي تحسين حركة الأمعاء وتنشيط أدائها كما أن تناول الماء علي الريق وقبل تناول الوجبات يعمل بشكل قوي علي قتل البكتيريا والجراثيم الموجودة بالمعدة

 

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