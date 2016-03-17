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الجيش والمقاومة يصدان هجومين للمليشيات غرب مدينة تعز جنوب اليمن

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الجيش والمقاومة يصدان هجومين للمليشيات غرب مدينة تعز جنوب اليمن الجيش والمقاومة يصدان هجومين للمليشيات غرب مدينة تعز جنوب اليمن

>شهد معسكر الدفاع الجوى غرب مدينة تعز جنوب اليمن اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيات الحوثى وصالح التى حاولت استعادة مواقع فى المعسكر من اتجاه شارع الخمسين كانت قد انسحبت منها.

وأكد المركز الإعلامى للمقاومة الشعبية فى تعز أن قوات الجيش والمقاومة تصدت للهجوم وأجبرت عناصر المليشيات على التراجع وكبدتهم خسائر كبيرة.

وأوضح المركز أن اشتباكات الأمس وقصف طائرات التحالف لمواقع وتجمعات المليشيات أدت إلى مقتل 36 من عناصرهم منهم 3 من كبار قيادات الحوثى وإصابة 57 آخرين وتدمير 6 دبابات ومدفعين ومخزنين للأسلحة وقصف تعزيزات لهم فى حين قتل 17 من قوات الجيش والمقاومة وأصيب 47 آخرون، كما أصيب 17 من المدنيين فى القصف العشوائى للمليشيات على الاحياء السكنية.

ومن ناحية أخرى استمرت الاشتباكات بين الجانبين فى الجبهات الشرقية لتعز بمختلف الأسلحة وتركزت فى حى ثعبات وحى كلابة وحى الدعوة المحاذى للقصر الجمهورى ويأتى ذلك فى اطار جهود القوات لتحرير منطقة الحوبان والجبهة الشرقية بالكامل.

كما تصدت قوات الجيش والمقاومة لمهجوم للمليشيات على مقر اللواء 35 بالمطار القديم فى تعز بعد سيطرة القوات عليه منذ عدة أيام وأجبرتهم على التراجع فى الوقت الذى قامت فيه طائرات التحالف بقصف عناصرهم فى القصر الرئاسى والذى تفرض عليه القوات الشرعية حصارا شديدا للسيطرة عليه.

واستمر وصول التعزيزات العسكرية لقوات الشرعية المقدمة من دول التحالف فى إطار الاستعدادات لتحرير الجبهة الشرقية خاصة الحوبان والجند.

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مصر 365