حريق ضخم يلتهم مسلسل أيمن زيدان وهذه هي الخسائر

علم "سيدتي نت" بشكل خاص أن حريقاً ضخماً شب ّ في أحد مواقع تصوير مسلسل "أيام لا تنسى" للكاتبة فايزة علي و إخراج أيمن زيدان.

وفي التفاصيل التي حصل عليها "سيدتي نت" بشكل خاص وحصري فإنه تم بناء كوخ بمساحة 90 متر مربع لتصوير مشاهد المسلسل ولحفظ تجهيزات العمل في ريف محافظة طرطوس حيث يجري التصوير وعند الليل قام الحراس بإشعال نار للتدفئة بالقرب من الكوخ إلا أن النار امتدت وأحرقت الكوخ وبداخله معدات فنية وتجهيزات للتصوير واكسسورات دون أن تسبب النار بأي أذى للعاملين و الفنيين و الممثلين الذين لم يكونوا متواجدين بموقع التصوير.

أسرة سيدتي نت تهنئ العاملين بمسلسل "أيام لا تنسى" بالسلامة وتتمنى لهم النجاح و التوفيق.

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