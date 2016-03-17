جورج كلوني من أغنى شخصيات بريطانيا.. وهذه المنازل التي يملكها

يملك النجم العالمي جورج كلوني George Clooney الكثير من الأموال والفضل يعود إلى المبالغ التي يتقاضاها لقاء أدواره في العديد من الأفلام.

وقد وصلت ثروة الزوجين أمل علم الدين وجورج الى 121 مليون جنيه إسترليني (172 مليون دولار)، مما وضعهما في المرتبة 790 في قائمة من ألف أغنى شخص في بريطانيا وأيرلندا، بحسب بعض التصنيفات البريطانية، منها ما أوردته صحيفة "Sunday Times".

يملك الزوجان 5 منازل، موزعة بين عدد من البلدان. ففي بريطانيا اشترى كلوني منزلاً من 9 غرف نوم في بلدة بركشاير بالقرب من ريدينغ، ويقدر سعره بـ 14 ملايين دولار.

وفي Laglio في إيطاليا يملك فيلا أولياندرا، وفيلا مارغيريتا.

كما لدى كلوني منزل للراحة والعطلات على الشواطئ المكسيكية في كابو.

إلى ذلك، يقضي الزوجان العديد من الأوقات في منزلهما في لوس أنجلوس في كاليفورنيا.