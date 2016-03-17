عمار النعيمي يترأس اجتماع «تنفيذي عجمان» بعد إعادة تشكيله

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي بعد إعادة تشكيله بناء على قرار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وفقاً للمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2016 وذلك بالديوان الأميري اليوم.

حضر الجلسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس المجلس والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وأعضاء المجلس التنفيذي.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في بداية أعمال المجلس كافة الأعضاء بإعادة تجديد الثقة بهم كما رحب بالأعضاء الجدد، وثمن سموه دورهم في تعزيز مكانة المجلس التنفيذي كونه المحرك الرئيسي في تبني الخطط والبرامج التي من شأنها أن تنهض بمكانة العمل الحكومي في شتى المجالات، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والتي من شأنها دعم رؤية عجمان 2021.

وصدق أعضاء المجلس التنفيذي على محضر الجلسة السابقة ثم اطلع على آخر المستجدات بصدد تنفيذ ما صدر عنه من قرارات وتوصيات في الجلسة السابقة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي على بدء البلدية بدراسة تقديم خدمات إضافية ضمن الخدمات العامة المقدمة للمقيمين بالإمارة، ووجه سمو رئيس المجلس بضرورة تفعيل حوكمة الخدمات العامة لضمان الرقابة عليها بشفافية عالية ولتحسينها وتجويدها في الوقت ذاته كما شدد على وضع المعايير والضوابط اللازمة لتحقيق رضا الجمهور عنها واعتماد مبدأ الخصخصة في الخدمات العامة والمقدمة للمقيمين في الإمارة.