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بعثة الأمم المتحدة: لقاء تشاورى بسلطنة عمان لأعضاء تأسيسية دستور ليبيا

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بعثة الأمم المتحدة: لقاء تشاورى بسلطنة عمان لأعضاء تأسيسية دستور ليبيا بعثة الأمم المتحدة: لقاء تشاورى بسلطنة عمان لأعضاء تأسيسية دستور ليبيا

>وجهت سلطنة عمان، وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا دعوة لجميع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لحضور لقاء تشاورى اليوم الخميس حول مسودة الدستور الليبى.

وشددت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا فى بيان اليوم، على مبدأ الملكية الوطنية لمشروع الدستور الليبى، مشيرة إلى أن البعثة ستكون الميسرة لأعمال الاجتماع، وأنه مخصص لمناقشة القضايا العالقة فقط، فى إطار احترام جميع الأفكار والأوراق التى سيتم إبداؤها والتوافق حولها.

كما أكدت البعثة ثقتها فى أن جميع الأعضاء والعضوات سيعملون سوياً بشكل بنّاء، وبروح يسودها التعاون والمسئولية وفى إطار احترام المادة 30 من الإعلان الدستورى على صياغة مشروع دستور يحقق طموحات جميع الليبيين وتطلعاتهم.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت اجتماعا موسعاً ضم هيئة صياغة مشروع الدستور والمبعوث الأممى لدى ليبيا "مارتن كوبلر" والسفير العمانى فى ليبيا.
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مصر 365