المرصد السورى: مقتل قيادى بداعش عين واليا على حمص

>أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بمقتل حسان عبود، القيادى فى تنظيم "داعش" الذى عين واليا على حمص، متأثرا بجروحه فى معارك خناصر، بريف حلب الجنوبى الشرقى.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الخميس، عن المرصد قوله إن القوات الحكومية السورية تقدمت فى عدة قرى بعد المعارك التى أدت إلى خسائر بشرية فى صفوف الطرفين.

وشهد طريق خناصر-حلب اشتباكات عنيفة على مدار الأيام القليلة الماضية، بين قوات الجيش السورى ومسلحين موالين له من جهة، والتنظيم المتشدد من جهة أخرى.

وبايع عبود تنظيم "داعش" فى وقت سابق بعدما قاتل مع عدد من المجموعات المعارضة، وبعضها متشدد، فى سوريا.

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