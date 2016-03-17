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الأمم المتحدة تختار القريه العالمية وجهة السعادة في الإمارات

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الأمم المتحدة تختار القريه العالمية وجهة السعادة في الإمارات الأمم المتحدة تختار القريه العالمية وجهة السعادة في الإمارات

 اختارت الأمم المتحدة اختارت القريه العالمية لتكون " وجهة السعادة في الإمارات "، وفقا لما أعلنه محمد الملا الرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية العربية ، مشيرا إلى أن فعاليات يوم السعادة في القرية العالمية ستبدأ اليوم  ، يذكر أن يوم السعادة العالمي يصادف يوم الـ ٢٠ من مارس
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