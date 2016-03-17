للحامل.. نصائح لتجب تشوهات الجنين ومشاكل الولادة

1- تناول حمض الفوليك قبل الحمل

قدمت صحيفة " The Independent Ireland" الأيرالندية، فى تقرير نشرته مؤخرا بعض النصائح للحصول على حمل صحى وآمن دون تعرض الطفل لتشوهات خلقية أو مشاكل فى الولادة، وتتضمن:> يساعد حمض الفوليك على منع مرض استسقاء الحبل الشوكى أو غيره من تشوهات الجهاز العصبى بالجنين، وينصح البروفسيور مايكل تيرنر بجامعة دبلن الأيرلندية، المرأة بتناول 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل الحمل.

ويوجد حمض الفوليك فى العدس والخضراوات الورقية والفاصوليا الحمراء والبروكلى والخبز والأفوكادو وعصير الطماطم.

2- إنقاص الوزن

3- التوقف عن التدخين

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>وأشار د. مايكل تيرنر إلى أن تعرض المرأة لزيادة فى الوزن أو السمنة المفرطة، قد يزيد من الإصابة بمضاعفات الحمل ومنها سكر الحمل، كما أن النساء اللاتى يعانين من السمنة المفرطة أكثر عرضة للولادة القيصرية، مشيرا إلى أنه من الصعب على السيدة إنقاص وزنها بعد حدوث الحمل، لأن ذلك سيؤثر على نظامها الغذائى والعناصر المهمة التى تحتاجها. ونصح تيرنر المرأة التى تعانى من زيادة مفرطة فى الوزن، بإنقاص وزنها قبل الحمل ليصبح مؤشر كتلة الجسم أقل من 30.>التدخين يزيد فرصة تعرض الحامل للإجهاض أو ولادة جنين ميت، لذا يوصى الطبيب باتباع برنامج للإقلاع عن التدخين قبل الحمل.

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