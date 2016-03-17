أخبار عاجلة

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. المياه الجوفية تتسبب فى انهيار منزلين ببنى سويف

Google+ Print
بالصور.. المياه الجوفية تتسبب فى انهيار منزلين ببنى سويف بالصور.. المياه الجوفية تتسبب فى انهيار منزلين ببنى سويف
حالة مأساوية يعيشها الشقيقان أحمد ومسلم، حيث أغرقت المياه الجوفية منزليهما مما أدى إلى سقوطهما ولجوء الأسرتين لبناء غرفتين طالتهما المياه الجوفية أيضا وأصابتهما الأمراض.
>المياه الجوفية (1)

وقال أحمد محمد عبدالرحمن، 62 سنة، فلاح مقيم قرية الحيبة: أنا وشقيقى "فلاحين" نستأجر أرض زراعية مساحتها صغيرة ونقيم بمنزلين متجاورين بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتسببت المياه الجوفية التى ظهرت من باطن الأرض فى سقوط جدرانهما فقمت ببناء حجرتين وأقام أخى حجرة واحدة بالطوب الأبيض، والسقف من جريد النخيل المغطى بقش البوص، للإقامة بها مع أسرنا، ولكن المياه طالت الحجرات جميعها وظهر "رشح" بالجدران.
>المياه الجوفية (2)
>وتابع "أحمد": نظراً لتسرب المياه تحت الجدران وحجرات المنزلين قمت بحفر مجرى صغير للتخلص منها وسحبها إلى منطقة لا تبعد خطوات عن المنزلين، لافتاً إلى أنه وشقيقه لا يمكنهما استضافة بناتهما المتزوجات اللاتى يأتين وأزواجهن وأبنائهن لزيارتهما نظرا لضيق المكان.
>المياه الجوفية (3)

واستطرد قائلاً: تقدمت بالعديد من الشكاوى للمحافظين السابقين ومسئولى التضامن الاجتماعى دون جدوى لذلك أطالب المحافظ الحالى المهندس شريف حبيب، بصرف إعانة وتعويض لنا، بالإضافة إلى إدراج القرية فى مشروع الصرف الصحى.
>المياه الجوفية (4)
>وأضاف: أقيم مع أسرتى المكونة من 3 أشخاص نجلتى وابنى الذى يدرس بأحد المعاهد بالقاهرة بعدما منعته ظروف سقوط المنزل من المذاكرة فى الثانوية العامة بشكل جيد والحصول على مجموع كبير يمكنه من الالتحاق بإحدى كليات جامعة بنى سويف، وزوجتى مريضة بفيروس "سى" الكبدى، وتحتاج إلى نفقات علاج شهرياً، بالإضافة إلى أن بناء الحجرتين كلفنى ما كان معى من أموال وليس لى مصدر دخل سوى الزراعة التى لا تأت بالكثير.

ويواصل أحمد حديثه: شقيقى مسلم، 59 سنة، لا يختلف حاله كثيراً حيث يقيم وزوجته ونجلته فى حجرة واحدة أقامها بعد انهيار منزله وطالتها المياه الجوفية أيضاً، وليس لديه مصدر دخل سوى الزراعة ويعانى الحصول على نفقات أسرته شهرياً.

المياه الجوفية (5)

المياه الجوفية (6)

باالفيديو والصور.. غرق منازل قرية نعيم بسبب المياه الجوفية فى بنى سويف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365