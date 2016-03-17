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تؤثر على مزاجه وتعليمه وصحته.. تعرف على عدد ساعات النوم اللازمة لطفلك

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تؤثر على مزاجه وتعليمه وصحته.. تعرف على عدد ساعات النوم اللازمة لطفلك تؤثر على مزاجه وتعليمه وصحته.. تعرف على عدد ساعات النوم اللازمة لطفلك
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من نيوزيلندا عن أن كثيرا من الآباء لا يعرفون مقدار النوم الذى يحتاجه أطفالهم.

وأوضح الباحثون عبر الدراسة التى نشر نتائجها مؤخراً الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، أن واحدا من كل أربعة آباء لا يعرفون مقدار الوقت الذى يحتاجه الطفل للنوم.

وأفاد العديد من الآباء والأمهات أن مشاهدة التليفزيون، واللعب، وتأخر موعد العشاء يؤثر على أوقات النوم العادية لأطفالهم. وقال المؤلف الرئيسى للدراسة وهو فيليبا ماكدويل من جامعة أوتاجو بنيوزيلندا، إن الأطفال الذين يعانون من عدم كفاية النوم هم الأكثر عرضة لمشكلات المزاج الجيد، والتعلم، والصحة.

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال الأقل من سنتين يحتاجون قدرا من النوم يصل لـ12 ساعة يومياً، أما الأطفال الأكبر من 5 سنوات فيحتاجوا 9 ساعات من النوم يومياً دون انقطاع.

وأكد ماكدويل أهمية تقليل استخدام الطفل لوسائل الإعلام الإلكترونية خصوصا الموبايل الذى يعد واحدا من أكبر المجرمين فى هذا الصدد، ومن أكثر ما يؤثر على نوم الأطفال.


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