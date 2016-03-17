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اليوم.. النطق بالحكم على 7 متهمين بـ"أحداث عنف الأزبكية"

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اليوم.. النطق بالحكم على 7 متهمين بـ"أحداث عنف الأزبكية" اليوم.. النطق بالحكم على 7 متهمين بـ"أحداث عنف الأزبكية"
تنطق محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الخميس، حكمها على 7 أشخاص بتهمة الإشتراك فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة الأزبكية فى يناير من العام الماضى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر محمد جبر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين عدة تهم منها الإشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء وظائفهم، محدثين الإصابات بـ"مجدى عرفة" النقيب بقسم الأزبكية، نتاج استعمالهم للأسلحة البيضاء.

كما أسندت النيابة إليهم اتهامات استعراض القوة والتعدى على المنشآت العامة، وانتهاك حرمة الأشخاص، وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم، فضلًا عن كونهم حازوا وأحرزوا ألعابا نارية وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.


>17 مارس.. النطق بالحكم على 7 متهمين بأحداث عنف الأزبكية

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