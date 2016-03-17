اليوم.. سوهاج تستقبل أولى أنشطة برنامج "بداية ويك إند" ‏لتدريب شباب الصعيد

أعلن علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن بدء انطلاق برنامج "بداية ‏ويك إند" لتدريب الشباب من أبناء إقليم الصعيد، اليوم الخميس بمحافظة سوهاج، بالمقر الإقليمى ‏لأكاديمية البحث العلمى بجزيرة قرمان، حيث من المقرر أن تستمر هذه الدورة التدريبية الأولى على مدار ‏الأيام الثلاثة لنهاية الأسبوع الجارى - من الخميس 17 وحتى السبت 19 مارس، وتتضمن برنامجاً تدريبىاً ‏مكثفاً يستهدف رواد الأعمال من الشباب وأصحاب الأفكار الإبتكارية من محافظات الصعيد فى القطاعات ‏التى تخدم احتياجات إقليم الجنوب بشكلٍ عام.‏

وأضاف علاء عمر أن برنامج "بداية ويك إند" يمثل أحد المبادرات الجديدة التى تطلقها الهيئة العامة ‏للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، ضمن إستراتيجية هيئة الاستثمار نحو ‏التواصل وخدمة محافظات مصر المختلفة، وخاصةً الشباب من ذوى الأفكار الرائدة والإبتكارية من أبناء ‏محافظات الصعيد، وذلك فى إطار الخطة العامة لوزارة الاستثمار وتوجيهات أشرف سالمان وزير الاستثمار.‏

فى السياق ذاته، أشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى أن مكاتب ومجمعات خدمات الاستثمار التابعة ‏للهيئة قد شهدت تأسيس عدد 3310 شركة جديدة بمحافظات الصعيد، وذلك منذ بداية عام 2011 وحتى ‏نهاية شهر فبراير الماضى، بتدفق فى رأس المال المصدر بلغ 8 مليارات و256 مليون جنيه، وهو ما يؤكد ‏وجود حالة من التدفق النسبى فى الاستثمارات بإقليم الصعيد، مما يتطلب معه رفع كفاءة ومهارات الشباب ‏من أبناء هذه المحافظات، ووصول قطار المعرفة والتدريب والخبرة إليهم فى كافة محافظاتهم دون حاجتهم ‏للبحث عن تلقى هذه الدورات التدريبية فى العاصمة أو الانتقال إلى المناطق المركزية، سعياً لتحقيق ‏اللامركزية فى دعم أصحاب المشروعات الجديدة والأفكار المبتكرة.‏

الهيئة العامة للاستثمار تطلق برنامج "بداية ويك إند" لتدريب الشباب بالمحافظات