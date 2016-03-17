اليوم.. سوهاج تستقبل أولى أنشطة برنامج "بداية ويك إند" ‏لتدريب شباب الصعيد

وأضاف علاء عمر أن برنامج "بداية ويك إند" يمثل أحد المبادرات الجديدة التى تطلقها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، ضمن إستراتيجية هيئة الاستثمار نحو التواصل وخدمة محافظات مصر المختلفة، وخاصةً الشباب من ذوى الأفكار الرائدة والإبتكارية من أبناء محافظات الصعيد، وذلك فى إطار الخطة العامة لوزارة الاستثمار وتوجيهات أشرف سالمان وزير الاستثمار.
فى السياق ذاته، أشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى أن مكاتب ومجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة قد شهدت تأسيس عدد 3310 شركة جديدة بمحافظات الصعيد، وذلك منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية شهر فبراير الماضى، بتدفق فى رأس المال المصدر بلغ 8 مليارات و256 مليون جنيه، وهو ما يؤكد وجود حالة من التدفق النسبى فى الاستثمارات بإقليم الصعيد، مما يتطلب معه رفع كفاءة ومهارات الشباب من أبناء هذه المحافظات، ووصول قطار المعرفة والتدريب والخبرة إليهم فى كافة محافظاتهم دون حاجتهم للبحث عن تلقى هذه الدورات التدريبية فى العاصمة أو الانتقال إلى المناطق المركزية، سعياً لتحقيق اللامركزية فى دعم أصحاب المشروعات الجديدة والأفكار المبتكرة.
>الهيئة العامة للاستثمار تطلق برنامج "بداية ويك إند" لتدريب الشباب بالمحافظات