أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المتحدث باسم التحالف العربية يدعو إلى تجنب تحويل اليمن إلى ليبيا ثانية

Google+ Print
المتحدث باسم التحالف العربية يدعو إلى تجنب تحويل اليمن إلى ليبيا ثانية المتحدث باسم التحالف العربية يدعو إلى تجنب تحويل اليمن إلى ليبيا ثانية

>قال المتحدث باسم قوات التحالف العربى العميد أحمد عسيرى أن اليمن سيبقى بحاجة للدعم على المدى الطويل لتجنب تحوله إلى ليبيا ثانية.

وقال عسيرى فى مقابلة مع وكالة فرانس برس فى مكتبه فى العاصمة أن المعارك توقفت تقريبا على طول الحدود السعودية اليمنية بعد جهود الوساطة التى قامت بها عشائر الأسبوع الماضى.

وتقود السعودية تحالفا يضم دولا عربية وإسلامية عدة وينفذ منذ السادس والعشرين من مارس 2015 حملة عسكرية واسعة دعما للحكومة فى اليمن ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم الذين كانوا سيطروا على مناطق واسعة من البلاد.

وبفضل مساعدة قوات التحالف تمكنت القوات الحكومية من استعادة قسم كبير من جنوب البلاد من دون سيطرة كاملة على تعز، كبرى مدن الجنوب، فيما تسعى حاليا للتقدم باتجاه صنعاء.

وقال العميد عسيرى "نجد أنفسنا حاليا فى نهاية مرحلة المعارك الكبيرة"، مشددا على أن المراحل المقبلة ستشمل العمل على اعادة الاستقرار وإعادة اعمار البلاد، إلا أنه أكد أن الرياض لن تتخلى عن اليمن.

وشدد على أن قوات التحالف تعلمت من تجربتى الولايات المتحدة حين سحبت قواتها من العراق وأفغانستان قبل أن يكون البلدان قادرين على فرض الأمن.

وأضاف ان السعودية لا تريد ان تقتدى بما قامت به القوات الغربية فى العام 2011 عندما وجهت ضربات جوية فى ليبيا للمساعدة فى اسقاط حكم العقيد معمر القذافى قبل ان تنسحب تاركة الفوضى وراءها.

وقال "لا نريد ان يتحول اليمن إلى ليبيا ثانية، لذلك علينا ان نقدم الدعم للحكومة والوقوف إلى جانبها مرحلة بمرحلة حتى تصبح قادرة على اقرار السلام والأمن واستقرار الشعب".

وردا على سؤال حول الفترة التى ستبقى فيها السعودية فى اليمن، رفض عسيرى تحديد مهلة زمنية. وقال "لا يمكن ان نحل المشاكل فى ثلاثين يوما".

وقام الحوثيون خلال الاشهر الماضية بقصف مناطق حدودية فى جنوب السعودية، وتبادلوا اطلاق النار مع حرس الحدود. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل اكثر من تسعين شخصا فى المملكة، معظمهم عسكريون، بحسب حصيلة مستندة إلى بيانات رسمية سعودية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة