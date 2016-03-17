حبس فكهانى وسمكرى سيارات لإتهامهما بالإتجار بالأسلحة النارية فى الجيزه

أمرت نيابة الجيزة، بحبس فكهانى وسمكرى سيارات 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامهما بالإتجار بالأسلحة النارية وحيازة بندقيتين وفرد خرطوش وكمية من الذخيرة

وكشفت تحريات الرائد محمد أبو حسين معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، أن "يحيى.ش.ع" فكهانى"، و"ماهر.ع.و" سمكرى سيارات، يتاجران بالأسلحة النارية والذخيرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين لهما، والقبض عليهما، وضبط بحوزتهما بندقيتان، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات.

وبمواجهة المتهمين اعترفا أمام المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، باتجارهما فى الأسلحة النارية، وأنهما كانا يستعدان لبيع المضبوطات لعملائهما، فحرر محضر بالواقعة، وأحالهما العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة إلى النيابة للتحقيق.

- القبض على فكهانى وسمكرى بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة بالجيزة

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