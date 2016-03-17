أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس فكهانى وسمكرى سيارات لإتهامهما بالإتجار بالأسلحة النارية فى الجيزه

Google+ Print
حبس فكهانى وسمكرى سيارات لإتهامهما بالإتجار بالأسلحة النارية فى الجيزه حبس فكهانى وسمكرى سيارات لإتهامهما بالإتجار بالأسلحة النارية فى الجيزه
أمرت نيابة الجيزة، بحبس فكهانى وسمكرى سيارات 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامهما بالإتجار بالأسلحة النارية وحيازة بندقيتين وفرد خرطوش وكمية من الذخيرة

وكشفت تحريات الرائد محمد أبو حسين معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، أن "يحيى.ش.ع" فكهانى"، و"ماهر.ع.و" سمكرى سيارات، يتاجران بالأسلحة النارية والذخيرة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين لهما، والقبض عليهما، وضبط بحوزتهما بندقيتان، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات.

وبمواجهة المتهمين اعترفا أمام المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، باتجارهما فى الأسلحة النارية، وأنهما كانا يستعدان لبيع المضبوطات لعملائهما، فحرر محضر بالواقعة، وأحالهما العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة إلى النيابة للتحقيق.

- القبض على فكهانى وسمكرى بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة بالجيزة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365