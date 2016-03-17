المغرب تبلغ الأمم المتحدة بأعضاء البعثة الأممية المقرر طردهم من أراضيها

>سلمت ممثلية المغرب الدائمة فى نيويورك، الأمانة العامة للأمم المتحدة، لائحة بأسماء أعضاء بعثة "المينورسو"، الذين تنوى حكومة الرباط طردهم من البلاد خلال أيام.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار حكومى يقضى بتخفيض عدد البعثة؛ احتجاجًا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، بشأن قضية الصحراء، كما شرع المغرب فعليًا، بحسب بيان "الخارجية المغربية"، مساء أمس الأربعاء، فى اتخاذ الإجراءات لوقف مساهمته الطوعية فى تسيير البعثة.

وكانت الحكومة المغربية، اتخذت أول أمس الثلاثاء، ثلاثة "تدابير فورية"، عقب ما اعتبرته "انزلاقًا خطيرًا"، تضمنه بلاغ عن الأمانة العامة الأممية، صدر بعد لقاء وزير الخارجية المغربى صلاح الدين مزوار، مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، الاثنين الماضى فى نيويورك، أولها التقليص الملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدنى لاسيما الشقّ السياسى من بعثة المينورسو، ثم إلغاء المساهمة الإرادية التى تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وكذلك بحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة فى عمليات حفظ السلم.

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