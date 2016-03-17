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السبت.. بنى سويف تطفىء أنوار المنشآت والشوارع مشاركة فى "ساعة الأرض"

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السبت.. بنى سويف تطفىء أنوار المنشآت والشوارع مشاركة فى "ساعة الأرض" السبت.. بنى سويف تطفىء أنوار المنشآت والشوارع مشاركة فى "ساعة الأرض"
تشارك محافظة بنى سويف فى إحتفالية (ساعة الأرض) من خلال إطفاء أنوار المديريات والمصالح الحكومية لمدة ساعة إبتداء من 8.30 حتى 9.30 مساء السبت القادم 19 مارس تزامناً مع الحدث العالمى ساعة الأرض والذى تحتفل به جميع دول العالم بهدف توعية المواطنين بتوفير الطاقة وخفض الإنبعاثات الناتجة من المشروعات الصناعية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتى تؤثر فى المناخ وتهدد حياة سكان الكرة الأرضية كما أنها رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وذكر بيان للعلاقات العامة اليوم أن المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف أصدر تعليماته لقطاع الكهرباء ورؤساء المدن والأحياء بإطفاء الأنوار الغير ضرورية والتى لا توثر على السلامة العامة لمدة ساعة واحدة فى المديريات والمصالح وبعض الشوارع والمبان العامة التابعة للمحافظة مثل مبانى " الخدمات والإدارات التعليمية والأحياء والمراكز" بإستثناء غرف العمليات والمستشفيات ومحطات المياه والمرافق الأساسية بالمحافظة.

ودعا "حبيب" المواطنين إلى تخفيض الإضاءة بمنازلهم مشاركة فى هذا الحدث الهام والذى يهدف بجانب توفير الطاقة واقتصاد النفقات إلى تدريب المواطنين على مشاركة فى المسئولية علاوة على اتاحة الفرصة لقطاع الكهرباء لتحديد قيمة التحسن فى شكل حمل الشبكة فى هذه الساعة بعد خفض جزء من أحمال الاضاءة.


>- محافظ بنى سويف يفتتح معرض المشغولات اليدوية بنادى الكشافة البحرية
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- بمناسبة العيد القومى محافظ بنى سويف يضع أكاليل الزهورعلى النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول
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مصر 365

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