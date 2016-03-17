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المتهمون بقتل معاون مباحث كفر الدوار يطعنون على حكم سجنهم أمام "النقض"

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المتهمون بقتل معاون مباحث كفر الدوار يطعنون على حكم سجنهم أمام "النقض" المتهمون بقتل معاون مباحث كفر الدوار يطعنون على حكم سجنهم أمام "النقض"
تلقت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، طعناً من دفاع المتهمين بقتل الملازم أول مازن سالم، معاون مباحث مركز شرطة كفر الدوار، للمطالبة بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر ضدهم من محكمة الجنايات.

وتسلمت المحكمة مذكرات الطعن التى استند فيها دفاع المتهمين إلى عدة نقاط عول عليها لإلغاء حكم الإدانة الصادر فى القضية، وجاء على رأس أسباب الطعن القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.

وقضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات دمنهور، بتاريخ 12 يناير الماضى، بمعاقبة 8 متهمين فى واقعة قتل الملازم أول مازن سالم، معاون مباحث مركز شرطة كفر الدوار بالسجن المؤبد، لإدانته بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع 3 هاربين.

وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، القبض على 8 متهمين من بين 11 متهما كشفت التحريات تورطهم فى ارتكاب الجريمة نهاية عام 2014، وعثرت بحوزتهم على 4 بنادق آلية، و7 خزن حديدية، و97 طلقة آلى، والسيارتين المستخدمتين فى واقعة قتل معاون المباحث.

- "جنايات دمنهور" تقضى بالمؤبد لـ8 متهمين بقتل معاون مباحث كفر الدوار
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