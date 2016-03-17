نائبة فى طلب إحاطة: سائقو التوك توك أشبه بالبلطجية ويجب حظر سيره بالمدن

تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس النواب، بشأن مرور "التوك توك" داخل المدن وبدون تراخيص من المرور.

وقالت النائبة، فى نص طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية، إن هذه الظاهرة أصبحت كابوسا يواجه الأهالى فى جميع المحافظات.

وأضافت :"أصبحت ظاهرة سير التوك توك داخل محافظة الجيزة أشبه بالكابوس على الأهالى ، حيث تزايد وجود التوك توك فى الشوراع الرئيسية بشكل يعيق الحياة العامة، ويعيق المرور، وتسبب فى وقوع حوادث بشكل يومى ومتكرر".

وأوضحت منى منير، أنه لا توجد تراخيص مرور للتوك توك، ولا توجد لوحات معدنية عليه، ولا يعرف من السائق، وليس له خط سير، مما ساهم فى ارتفاع معدلات الحوادث والسرقات فى المحافظة، ولم يتم التصدى لهذه الظاهرة مما أصابت أهالى محافظة الجيزة بالذعر، لاسيما وأن من يقود هذه التكاتك هم أشبه بالبلطجية وقطاع الطرق - بحسب قولها.

وطالبت بإدراج هذا الطلب على جدول أعمال أقرب جلسة قادمة، وإحالته إلى وزير التنمية المحلية لاتخاذ اللازم.

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