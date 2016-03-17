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25 مارس.. الغردقة تحتفل بعيد الأم للجالية الروسية بالتنسيق مع "الثقافى الروسى"

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25 مارس.. الغردقة تحتفل بعيد الأم للجالية الروسية بالتنسيق مع "الثقافى الروسى" 25 مارس.. الغردقة تحتفل بعيد الأم للجالية الروسية بالتنسيق مع "الثقافى الروسى"
تحتفل مدينة الغردقة بالتنسيق مع المركز الثقافى الروسى فى القاهرة، فى 25 مارس الجارى، بعيد الأم للجالية الروسية فى بشكل عام، ومحافظة البحر الأحمر بشكل خاص.

وتنظم الاحتفالية، فى قصر ثقافة الغردقة، الجمعة 25 مارس الجارى، يشهد الاحتفال تكريم الأم المثالية، وتقديم الكثير من العروض الفنية المقدمة من فرق التراث الروسى، ويعتبر الاحتفال رسالة هامة من الجالية الروسية إلى ذويهم بروسيا، للتأكيد على الحالة الأمنية التى تشهدها مصر عموما، والبحر الأحمر خصوصا.


> بالصور.. المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية يحتفل بأعياد الربيع

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