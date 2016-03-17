تجديد حبس سائق تاكسى يتحرش بالسيدات داخل سيارته بالقاهرة الجديدة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة بتجديد حبس سائق تاكسى 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالتحرش بالسيدات داخل سيارته.

بدأت الواقعة عندما تقدمت سيدة ببلاغ لنيابة القاهرة الجديدة يفيد بأنها استوقفت سيارة تاكسى لتوصيلها، وبمجرد أن استقلت السيارة فوجئت بالسائق يتحرش بها، وتمكنت من مغادرة السيارة والتقطت أرقامها.

وبإخطار اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة كلف العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث المرور بسرعة القبض على المتهم ودلت تحريات المقدم محمد الشاعر، رئيس مباحث مرور الشروق إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد .أ.ع" 37 سنة سائق تاكسى ومقيم بالزاوية الحمراء وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن المقدم محمد الشاعر من ضبط المتهم وعثر بحوزته على سلاح أبيض "قطر"، سكين، وواقى ذكرى.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه عدة وقائع وأنه يتحرش بالسيدات، وحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة قرارها السابق.



>حبس سائق تاكسى يتحرش بالسيدات داخل سيارته بالقاهرة الجديدة