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"البطريرك مع عائلته".. صور نادرة للبابا شنودة فى ذكرى وفاته الرابعة

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"البطريرك مع عائلته".. صور نادرة للبابا شنودة فى ذكرى وفاته الرابعة "البطريرك مع عائلته".. صور نادرة للبابا شنودة فى ذكرى وفاته الرابعة
تنشر اليوم السابع، مجموعة من الصور النادرة للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل، فى الذكرى الرابعة الرابعة والتى تحل اليوم.

وتضم الصور، مختارات من طفولة "نظير جيد روفائيل" اسم البابا قبل الرهبنة، وصورا للراهب أنطونيوس السريانى قبل أن يصير البابا شنودة، ثم صورا له بعد رسامته بطريرك مع أفراد عائلته فى لجنة البر التى أسسها لمساعدة الفقراء وغيرها.

البابا شنودة مع عائلته (1)

البابا شنودة مع عائلته (2)

البابا شنودة مع عائلته (3)

البابا شنودة مع عائلته (4)

البابا شنودة مع عائلته (5)

البابا شنودة مع عائلته (6)

البابا شنودة مع عائلته (7)

البابا شنودة مع عائلته (8)

البابا شنودة مع عائلته (9)

البابا شنودة مع عائلته (10)

البابا شنودة مع عائلته (11)

البابا شنودة مع عائلته (12)

البابا شنودة مع عائلته (13)

البابا شنودة مع عائلته (14)

البابا شنودة مع عائلته (15)

البابا شنودة مع عائلته (16)

البابا شنودة مع عائلته (17)

البابا شنودة مع عائلته (18)

البابا شنودة مع عائلته (19)

البابا شنودة مع عائلته (20)

البابا شنودة مع عائلته (21)

البابا شنودة مع عائلته (22)

البابا شنودة مع عائلته (23)

البابا شنودة مع عائلته (24)

- بالفيديو.. حفل تأبين لـ"البابا شنودة"بحضور قيادات الكنيسة ووزيرى السياحة والهجرة
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- بالفيديو.. البابا تواضروس: أنا تلميذ فى مدرسة البابا شنودة
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مصر 365

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