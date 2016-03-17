اليوم. الحكم على الفنانة غادة إبراهيم لإدارة شقة فى أعمال منافية للأداب

تصدر دائرة جنح دار السلام بمحكمة المعادى، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وأمانة سر محمد زكريا حكمها اليوم على الممثلة غادة إبراهيم و4 أخرين فى اتهامها بإدارة وتأجير مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة دار السلام.

وكانت البداية منذ ما يقرب من الشهر ونصف عندما تمكنت مباحث الآداب من القبض على 5 ساقطات و4 رجال خليجين داخل شقة، وأثناء التحقيق مع الساقطات اعترفن على قواد هارب، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وحينما ضبط أقر أن الشقة ملك الفنانة غادة إبراهيم وأنه قام بتأجيرها منها، فطلبت النيابة تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة، بالإضافة إلى أنها شريكة معه فى الأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور تم صدور قرار بضبطها وإحضارها، ليتم القبض عليه وتأمر النيابة بحبسها على ذمة التحقيق وتحيل القضية للمحكمة.

غادة إبراهيم تغادر محكمة المعادى بعد حضور جلسة محاكمتها بـ"قضية آداب"

17 مارس.. الحكم على غادة إبراهيم فى تهمة إدارة شقة لأعمال منافية للآداب