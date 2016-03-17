وفاة المفكر والأديب السورى الكبير جورج طرابيشى عن عمر يناهر77 عاما

توفي المفكر السورى جورج طرابيشى عن عمر يناهز الـ 77 عاما مساء أمس الأربعاء.

والطرابيشي من مواليد مدينة حلب سنة 1939، يحمل الإجازة باللغة العربية والماجستير فى التربية من جامعة دمشق، حيث عمل مديرا لإذاعة دمشق، ورئيسا لتحرير مجلة دراسات عربية، وعاش فترة فى لبنان، ولكنه غادرها بسبب الحرب الأهلية وتفرغ بعد ذلك للكتابة والتأليف.

>ومن أبرز مؤلفات جورج طرابيشى، معجم الفلاسفة و هرطقات 1 و2 " و"نقد نقد العقل العربي".

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