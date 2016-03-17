شقيقة وزير الاتصالات القطرى: السفارة القطرية هددتنى قبل ظهورى على الهواء

كشفت منى السليطى، شقيقة وزير الاتصالات القطرى جاسم السليطى، عن تلقيها تهديدا من السفارة القطرية بمصر، يحذرها من الظهور الإعلامى أوالتصريح لوسائل الإعلام المصرية، وتابعت :" السفارة القطرية بمصر ومسئول فيها حذرنى قبل ساعتين من الآن بعدم الظهور إعلامياً وإلا...".

وأضافت شقيقة الوزير القطرى، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن المكان الذى تم اعتقالها فيه بقطر كان قصراً يمتلكه والدها، وتابعت:"أول قصر بدولة قطر شيد لوالدى وهو الذى تم اعتقالى فيه وسط 150 رجلا من جنسيات متعددة".

شقيقة وزير الاتصالات القطرى: "اعتقلت عاما ونصف لمعارضتى نظام الحكم"

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