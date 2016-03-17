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فنيو"السكة الحديد": سقوط عجلة الجرار وراء توقف قطار الحاويات بميناء بورسعيد

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فنيو"السكة الحديد": سقوط عجلة الجرار وراء توقف قطار الحاويات بميناء بورسعيد فنيو"السكة الحديد": سقوط عجلة الجرار وراء توقف قطار الحاويات بميناء بورسعيد
أكد فنيو وعمال السكة الحديد ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، أن سقوط عجلة الجرار رقم 2414 والمتجه إلى ميناء العين سخنة وراء توقف قطار الحاويات الفارغة، المتجه إلى ميناء العين السخنة ويحمل 40 حاوية 20 قدما و10 حاويات 40 قدم .

فيما قال مصدر مسئول، إن إصلاح الجرار لم يستغرق ساعة بعد أن نجح عمال السكة الحديد فى إصلاح سقوط العجلة اليمنى تمهيدا لبدء التحرك والتوجه إلى ميناء العين السخنة .

وأشار إلى أن الجرار لم ينقلب كما تردد على مواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك"، لكنه خرج عن مساره فقط دون توقف حركة القطارات المتجهة إلى محافظات ، وناشد المواقع الإلكترونية تحرى الصدق فى الأخبار التى من شانها إثارة البلبة بين المواطنين .

سقوط عجلة الجرار (1)

سقوط عجلة الجرار (2)

سقوط عجلة الجرار (3)

سقوط عجلة الجرار (4)

سقوط عجلة الجرار (5)

سقوط عجلة الجرار (6)

سقوط عجلة الجرار (7)

سقوط عجلة الجرار (8)

سقوط عجلة الجرار (9)


>خروج عربة قطار بضائع عن مسارها بميناء غرب بورسعيد وتعطل حركة النقل
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