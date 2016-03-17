الجيش الليبى يحرز تقدما بمحور الأسمنت فى بنغازى ووفاة أحد جنود الصاعقة

>توفى جندى بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بمحور الأسمنت بمدينة بنغازى، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وقال متحدث القوات الخاصة الليبية "الصاعقة" العقيد ميلود الزوي، فى تصريح مساء اليوم، إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جنديا بالقوات الخاصة "الصاعقة" يدعى مرعى العمامى، توفى اليوم، متأثرا بإصابته جراء الاشتباكات بمحور الأسمنت بين قوات الصاعقة ضد أنصار الشريعة وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وأضاف الزوى أن جثمان الشهيد نقل لمستشفى المدينة لعرضه على الطب الشرعى للتصريح بدفنه، لافتا إلى أن قوات الجيش بمساعدة القوات الخاصة تتقدم نحو محور الأسمنت وتحقق انتصارات على الأرض.

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