حبس عامل أشعل النيران فى زوجته بسبب خلافات أسرية بالهرم

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باشعال النيران فى جسد زوجته بسبب خلافات زوجية بينهم بالهرم، وطلبت النيابة التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه للوقوف على حالتها الصحية.

وكان عامل قد سكب البنزين على جسد زوجته وأشعل النيران بها بمنطقة الهرم بسبب خلافات زوجية، تم نقل المجنى عليها إلى المستشفى لإسعافها، وتبين اصابتها بحروق متفرقة فى مختلف انحاء جسدها، وبإجراء التحريات تبين أنه نشبت بينها وزوجها خلافات أسرية، ما دفعه إلى الانتقام منها وسكب البنزين على جسدها وإشعال النيران، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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