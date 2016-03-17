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عضو الأهلي يفسر الظهور الإعلامي المتكرر لرئيس النادي

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عضو الأهلي يفسر الظهور الإعلامي المتكرر لرئيس النادي عضو الأهلي يفسر الظهور الإعلامي المتكرر لرئيس النادي

يؤيد محمد عبد الوهاب عضو مجلس الأهلي الظهور المتكرر لرئيس النادي محمود طاهر في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية منذ توليه المسؤولية.

وقال عبد الوهاب خلال استضافته بقناة "صدى البلد": "أعتقد أن رئيس النادي لم يظهر سوى في برنامجين أو ثلاثة على مدار عامين".

وبسؤاله عن المداخلات الهاتفية لرئيس الأهلي في البرامج التليفزيونية، رد: "من المهم أن يظهر للرأي العام للرد على ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء ومعلومات مغلوطة".

وواصل عضو مجلس إدارة الأهلي: "المداخلات الهاتفية لا تعيب رئيس النادي بدليل أن رئيس الجمهورية أجرى عدة مداخلات تليفزيونية في الفترة الأخيرة لتوضيح الرؤية حول مشروعاته وخططه لبناء ".

وأتم محمد عبد الوهاب: "الأوضاع في مصر تغيرت كثيرًا مع الانفتاح الإعلامي، ووجود عدد كبير من الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية".

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