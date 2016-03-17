عبد الوهاب يجيب .. لماذا خسر الأهلي بطولات 2015؟

حدد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السبب وراء خسارة فرق الألعاب الجماعية لناديه البطولات في العام الماضي.

وأشار عبد الوهاب إلى أن مجلس الإدارة واجه صعوبة كبيرة في الموسم الماضي، نظرًا للمديونية الشديدة وتأخر رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "اللاعبون البارزون رحلوا عن النادي بسبب مديونية بلغت قيمتها 35 مليون جنيه، ومع ذلك كنا منافس قوي على كافة البطولات".

وأكد أن الأمر طال كافة الألعاب الجماعية سواء كرة القدم أو اليد أو الطائرة أو السلة.

وقال: "كما أن أسعار لاعبي كرة اليد زادت بشكل غير مسبوق، حيث وصل إلى 1.5 مليون جنيه للاعب الدولي المميز".

وأكد عبد الوهاب في ختام تصريحاته أنه سيتدخل في تدعيم الفرق الجماعية الأخرى بصفقات مميزة قبل بداية الموسم الجديد.