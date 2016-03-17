أخبار عاجلة

بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الوهاب يجيب .. لماذا خسر الأهلي بطولات 2015؟

Google+ Print
عبد الوهاب يجيب .. لماذا خسر الأهلي بطولات 2015؟ عبد الوهاب يجيب .. لماذا خسر الأهلي بطولات 2015؟

حدد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السبب وراء خسارة فرق الألعاب الجماعية لناديه البطولات في العام الماضي.

وأشار عبد الوهاب إلى أن مجلس الإدارة واجه صعوبة كبيرة في الموسم الماضي، نظرًا للمديونية الشديدة وتأخر رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "اللاعبون البارزون رحلوا عن النادي بسبب مديونية بلغت قيمتها 35 مليون جنيه، ومع ذلك كنا منافس قوي على كافة البطولات".

وأكد أن الأمر طال كافة الألعاب الجماعية سواء كرة القدم أو اليد أو الطائرة أو السلة.

وقال: "كما أن لاعبي كرة اليد زادت بشكل غير مسبوق، حيث وصل إلى 1.5 مليون جنيه للاعب الدولي المميز".

وأكد عبد الوهاب في ختام تصريحاته أنه سيتدخل في تدعيم الفرق الجماعية الأخرى بصفقات مميزة قبل بداية الموسم الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار

نائب يطالب بفرض تسعيرة جبرية لمواجهة ارتفاع الأسعار

الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة

الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة

بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات

بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات