اليوم.. محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومى بالإعلان عن عدد من المشروعات

تحتفل محافظة المنيا، اليوم الخميس، بعيدها القومى الذى يوافق 18 مارس من كل عام،حيث يضع اللواء طارق نصر محافظ المنيا أكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهيد، بحضور عدداً من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، يلى ذلك استعراض طابور عرض من أمام مبنى ديوان عام المحافظة والذى يشارك فيه مديرية الشباب والرياضة ومديرية الثقافة، كما تشارك مديرية أمن المنيا بعرض للموسيقى العسكرية .

وأعلنت المحافظة عن افتتاح المحافظ عدد من المشاريع خلال الأسبوع المقبل التى تم الانتهاء منها من إجمالى 120 مشروعا على مستوى المحافظة بجميع القطاعات فى الوحدات المحلية التسع والمنطقة الصناعية والمنيا الجديدة، بتكلفة إجمالية قدرها 603 مليون و721 ألف و759 جنيها .ً

ويعد 18 مارس تاريخاً وحدثاً هاماً على ارض محافظة المنيا عروس الصعيد ففى صباح 10 مارس 1919 م اشتعلت الثورة فى جميع أرجاء محافظة المنيا وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الانجليزى وتشكلت لجنة وطنية من 25 عضواً يمثلون جميع طوائف الشعب وأنشأت لها فروعاً فى مراكز المحافظة والقرى لحفظ الأمن وسلامة المرافق العامة والخاصة كانت الثورة اشد ما تكون عنفاً وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة ديرمواس، عندما تزعم المهندس خليل ابوزيد الثورة وهاجم الاهالى القطار الذى كان يقل مجموعة من العسكريين الانجليز وقتلوا من فيه.

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