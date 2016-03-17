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تيار المستقبل وحزب الله يتفقان على تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية

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تيار المستقبل وحزب الله يتفقان على تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية تيار المستقبل وحزب الله يتفقان على تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية

>اتفق تيار المستقبل وحزب الله على تفعيل عمل المؤسسات ومواكبة الإجراءات التى تعزز الاستقرار الداخلى فى لبنان.

وأكد بيان صدر عن جلسة الحوار الـ26 بين حزب الله وتيار المستقبل، والتى عقدت مساء اليوم الأربعاء، بمقر رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، دعم جهود المؤسسات العسكرية والأمنية فى عملها لحماية البلاد والمواطنين.

وحضر الجلسة ممثلا عن "حزب الله" المعاون السياسى للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل، ووزير الصناعة حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، وعن تيار المستقبل مدير مكتب رئيس التيار نادر الحريري، ووزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، كما حضر الجلسة وزير المالية اللبنانى على حسن خليل ممثلا عن رئيس مجلس النواب اللبنانى راعى الحوار.
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