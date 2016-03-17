اليوم.. مسيرة بجامعة طنطا للتعريف ببنك المعرفة

تنظم جامعة طنطا تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة بالتعاون مع المجلس الاعلى للجامعات، والمجلس التخصصى الرئاسى للتعليم والبحث العلمى اليوم الخميس مسيرة بالمجمع الطبى يوماً للتعريف ببنك المعرفة، وأهميته، وكيفية التعامل معه، والتسجيل على بوابته الإلكترونية.

و سيشمل تنظيم مسيرة بالأعلام واللافتات بمشاركة الطلاب والباحثين واعضاء هيئة التدريس وذلك بالمجمع الطبى تبدا من امام المدرجات المركزية مرورا بكليات المجمع وتنتهى امام مركز معلومات الجامعة .

جامعه طنطا تنظم يوما لدعم وتعريف بنك المعرفة