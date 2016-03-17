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بالصور.. ضبط راكب لمحاولته تهريب كمية من الذهب المرصع بالألماظ حول جسده

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بالصور.. ضبط راكب لمحاولته تهريب كمية من الذهب المرصع بالألماظ حول جسده بالصور.. ضبط راكب لمحاولته تهريب كمية من الذهب المرصع بالألماظ حول جسده
أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة راكب مصرى لتهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالألماظ والأحجار الكريمة لدى عودته من لبنان.

وأفاد مصدر مطلع، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت اشتبه محمد أمين مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب، وبتفتيشه بمعرفة صلاح محمد صلاح الدين مأمور الجمرك، عُثر على كمية من الذهب المرصع بالألماظ باهظة الثمن موضوعة على جسده.

من جانبه، أمر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بمصادرة المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.

تهريب كمية من الذهب المرصع بالألماظ

تهريب كمية من الذهب المرصع بالألماظ


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مصر 365

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