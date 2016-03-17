وكيل "التضامن" بكفر الشيخ: إقبال غير مسبوق على حج الجمعيات

أعلن مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، خلال تصريح له، أن جميع الإدارات الاجتماعية بالمحافظة شهدت إقبالا غير مسبوق للتقديم لحج الجمعيات، حيث تم فتح باب التقديم لحج الجمعيات فى الإدارات، يوم الأربعاء الماضى، وسيستمر حتى، يوم الأحد القادم، ويرجع ذلك إلى الخدمات التى تقدمها الجمعيات للحجاج بالأراضى المقدسة وبعد السمعة الطيبة لدى جميع الحجاج الذين أدوا المناسك من خلال الجمعيات.

وأضاف أن الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية تعمل على تيسير الحج والعمرة من خلال أداء المؤسسة بأفضل الخدمات للحجاج سواء السكن أو التنقلات داخل الأراضى المقدسة أو الوجبات التى تقدم للحجاج سواء على مستوى المعيشة أو الرعاية الصحية، ووضع شعارين وهما أن الحجاج دائماً على حق وخدمة الحجاج شرف لنا، ومن المتوقع أن يكون عدد المتقدمين بكفر الشيخ هذا العام ضعف المتقدمين العام الماضى.

التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ تعلن بدء التقديم لحج الجمعيات