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"الهلال الأحمر" بالمنوفية تعالج 1500 مصاب بفيروس سى وتطالب المصابين بالتقدم لعلاجهم

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"الهلال الأحمر" بالمنوفية تعالج 1500 مصاب بفيروس سى وتطالب المصابين بالتقدم لعلاجهم "الهلال الأحمر" بالمنوفية تعالج 1500 مصاب بفيروس سى وتطالب المصابين بالتقدم لعلاجهم
أكد المهندس محمد خيرة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى بمحافظة المنوفية، أنه تم علاج أكثر من 1500 مواطن مصاب بفيروس سى بالمجان بالأدوية الحديثة للقضاء على الفيروس نهائيا وخاصة السوفالدى.

وأضاف خيرة فى تصريحات صحفية أن جمعية مرضى الكبد توفر العلاج المجانى لأى مواطن بسيط لأبناء محافظة المنوفية، وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى المصابين بفيروس سى.

ووجه خيرة رسالة إلى جميع المواطنين، الراغبين فى العلاج بالتقدم إلى مقر جمعية رعاية مرضى الكبد بشارع سعد زغلول بمدينة شبين الكوم لتسجيل البيانات الخاصة به وستتابع الجمعية علاجهم بالمجان وبدون أى مقابل مادى.

وأوضح خيرة أننا نعمل جميعا للقضاء على فيروس سى نهائيا بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بلا فيروس سى خلال السنوات القادمة.

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