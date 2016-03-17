مورينيو: الفريق هو من يحقق البطولات وليس لاعبا واحدا فقط.. ولكن ميسي مختلف

"عندما يسود الشعور بأن مهارات اللاعبين الفردية هي أهم من الفريق سأقوم بالحصول على إجازة دائمة" هكذا تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي عن أهمية وحدة الفريق بالنسبة له عن إمكانيات اللاعبين الشخصية.

وتحدث مورينيو لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا:"المهارات الفردية أمر هام بالطبع والدليل على ذلك ليونيل ميسي مع برشلونة فقد فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا مع ثلاثة مدربين مختلفين".

وأردف"هذا يوضح إنه من السهل أن تفوز معه عن أن تكون ضده".

واستدرك"لكن بالنسبة لي فوحدة الفريق أهم من المهارات الفردية للاعبين وأنا مؤمن بذلك، وعندما يسود الشعور بأن مهارات اللاعبين الفردية هي أهم من الفريق سأقوم بالحصول على إجازة دائمة".

وأكمل"لكن هناك لاعبين يستطيعون صناعة الفارق دائما بشكل فردي".

في الوقت ذاته تحدث مورينيو عن مستقبله بعد إقالته من تدريب تشيلسي قائلا:"لقد كنت محظوظا فقد جائتني العديد من العروض الجيدة ولكنني فضلت تأجيل كل شيء لبداية الموسم".

وأوضح"مع بداية شهر يوليو المقبل أو منتصفه مع بداية الجولة التحضيرية للموسم الجديد سأكون مع فريقا جديدا".

وأتم"أنا مشتاق لكرة القدم وأريد العودة".