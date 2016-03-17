ليلة_الأبطال بالفيديو – هدف النني ضمن أجمل 5 أهداف في دوري الأبطال

ترشح هدف محمد النني لاعب وسط أرسنال في شباك برشلونة لجائزة أجمل هدف في جولة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحل أرسنال ضيفا على برشلونة ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2-0 في الذهاب، وسقط بثلاثية مقابل هدف النني في الإياب.

#ليلة_الأبطال بالفيديو – جووووووووول النني يسجل في برشلونة هدفا صاروخيا

ووضع الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي خمسة أهداف مرشحة للجائزة وجاءت على الشكل التالي.

خوان كوادرادو في بايرن

محمد النني في برشلونة

دييجو كوستا في سان جيرمان

كينجسلي كومان في يوفنتوس

لويس سواريز في أرسنال

#ليلة_الأبطال بالفيديو – هدف صاروخي ولمسات رائعة في ملخص النني أمام برشلونة